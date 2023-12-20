دورتموند يواصل نزيف النقاط وفيردر بريمن يُفرمل لايبزيغ في الدوري الألماني

المصدر: أ ف ب

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واصل بوروسيا دورتموند نزيف النقاط بتعادله مع ضيفه ماينتس 1-1 الثلاثاء في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما فرمل فيردر بريمن مضيفه لايبزيغ بالنتيجة عينها.

وأخفق دورتموند في تحقيق الفوز للمباراة السادسة توالياً في جميع المسابقات، وتعادل للمرة السادسة في الـ"بوندسليغا" هذا الموسم، مبتعداً بفارق 12 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدّر الذي يلعب مع بوخوم الأربعاء.

وبقيَ دورتموند في المركز الخامس بـ27 نقطة، في حين خرج ماينتس من مراكز الهبوط مؤقتاً (10)، بفارق الأهداف عن أونيون برلين.

وافتتح يوليان براندت التسجيل من ركلةٍ حرةٍ مباشرة (29)، وعادل الهولندي سيب فان دن بيرغ برأسيّة متابعاً عرضيّة النمسوي فيليب مويني (43).

وفي المباراة الثانية أوقف فيردر بريمن سلسلة انتصارات لايبزيغ عندما أرغمه على التعادل 1-1 في افتتاح المرحلة.

وكان لايبزيغ البادئ بالتسجيل عبر البلجيكي لويس أوبيندا (47)، وأدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة جاستن إنجينماه (75).

وحرَم بريمن ضيفه من تحقيق الفوز الرابع توالياً والتشبث بالمركز الثالث على الأقل وتشديد الخناق على بايرن ميونيخ الثاني والذي يلعب مع فولفسبورغ التاسع الأربعاء.

واكتفى لايبزيغ بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 33 نقطة بفارق نقطتين خلف بايرن ميونيخ، وبات مهدداً بالتخلّي عن المركز الثالث الذي انتزعه في المرحلة الماضية من شتوتغارت الذي يستضيف أوغسبورغ الأربعاء.

وفي المقابل، حصل بريمين على نقطته السادسة عشرة في المركز الثالث عشر مؤقتاً بفارق ست نقاطٍ عن كولن صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء في الدرجة الاولى، وبفارق الأهداف أمام بوخوم.

وشهدت المباراة توديع لايبزيغ لمهاجمه السويدي إميل فورسبرغ الذي انتقل إلى نيويورك ريد بولز الأميركي.

ويُعدّ فورسبرغ (32 عاماً) أفضل صانع أهداف في تاريخ لايبزيغ في الـ"بوندسليغا" (41).

وانتقل السويدي إلى النادي الألماني عام 2015 ولعب ضمن صفوفه 325 مباراة في جميع المسابقات، وحقّق معه لقب كأس ألمانيا مرّتين (2021-2022 و2022-2023)، وكأس السوبر (2023).

واحتاج أوبيندا إلى دقيقتين فقط من الشوط الثاني وسجل الهدف الأوّل للضيوف مستغلاً عرضيّةً من فورسبرغ (47).

وعادل إنجينماه النتيجة بعد تمريرةٍ من الدنماركي ينس ستايج (75).

وتقدّم هوفنهايم إلى المركز السادس بـ26 نقطة مُحققاً الثامن، في حين تكبّد دارمشتات الخسارة الحادية عشرة ليبقى في ذيل الترتيب بتسع نقاط.

وفي مباراةٍ ثالثة، فرَض دارمشتات التعادل على مضيفه هوفنهايم 3-3.

ولم يُساعد التعادل دارمشتات على ترك ذيل الترتيب (10 نقاط)، في حين صعد هوفنهايم إلى المركز السادس (24) مؤقتاً.

وحقّق هوفنهايم رقماً قياسياً خاصاً بالتسجيل في 20 مباراةٍ متتاليّة في الـ"بوندسليغا".

وسجّل الكرواتي أندري كراماريتش الهدف الأوّل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء (14)، قبل أن يُعادل لوكا فايفر (23).

وأعاد التوغولي إهلاس بيبو التقدّم لهوفنهايم بعد خمس دقائق (28)، لكنّ تيم سكاركه عادل مجدداً لدارمشتات (57).

ووضع بيبو فريقه في المقدّمة مجدداً مُسجّلاً هدفه الثاني والثالث لفريقه (66)، إلّا أن سكاركه رفض الخسارة وسجّل هدفاً ثالثاً قبل أربع دقائق على ختام المباراة (86).

ويلعب اليوم أونيون برلين مع كولن، وهايدنهايم مع فرايبورغ، وأينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وفولفسبورغ مع بايرن ميونيخ.



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