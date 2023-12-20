ميسي يواجه فريق طفولته «نيولز أولد بويز» ودياً

المصدر: ميامي - أ ف ب

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يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق طفولته نيولز أولد بويز بعدما وافق الأخير على خوض مباراة ودية أمام إنتر ميامي الأمريكي، والذي سيستضيف النادي الأرجنتيني في ملعبه بميامي 15 فبراير المقبل، ويقع مقر فريق نيولز أولد بويز في مدينة روزاريو الأرجنتينية حيث ولد ميسي ونشأ وبدأ ممارسة كرة القدم، قبل أن ينضم إلى برشلونة الإسباني في سن الـ 13 عاماً.

كما يتحدر الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو، مدرب إنتر ميامي الحالي، أيضاً من روزاريو ودافع عن قميص النادي في ثلاث محطات قبل أن يشرف عليه كمدرب في 2012.

وقال مارتينو: أنا متحمس للترحيب بفريقي المحبوب نيولز أولد بويز في ميامي، ستكون هذه مباراة خاصة بسبب كل ما يعنيه نيولز أولد بويز بالنسبة لي، وستكون أيضاً فرصة جيدة للاستعداد لموسم يعد بأن يكون مثيراً، وستكون ودية إنتر ميامي المباراة الأخيرة في برنامجه التحضيري للموسم الجديد، علماً أنه سيواجه أيضاً ضمن استعداداته منتخب السلفادور في سان سلفادور 19 يناير المقبل.

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