توماس مولر يجدد مع بايرن ميونخ حتى 2025

المصدر: ميونخ - وكالات

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أعلن نادي بارين ميونخ الألماني تجديد لاعبه المخضرم توماس مولر بمن حتى 2025، بعقد لمدة عام واحد.

وكان أولي هونيس، الرئيس الفخري للنادي البافاري قد أعلن أمس أن نجم الفريق /34 عاما/، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، اقترب من التوقيع بالاستمرار مع الفريق، بعدما قضى كامل مسيرته الكروية مع بايرن ميونخ

وقال مولر عقب التوقيع على عقد التجديد الممتد لموسم آخر: «سعيد برحلتي مع بايرن، وتمنيت الاستمرار إلى النهاية"، في حين قال كريستوف فروند المدير الرياضي للنادي البافاري: "مولر قائد، ونجم، وشخص جدير بالثقة، وبايرن دائما يمكنه الاعتماد عليه، قائد خارج الملعب وداخله، وهو نموذج وقدوة يفضل بايرن دائما أن تكون مثالاً لكل اللاعبين".

وأكد هونيس في وقت سابق أن المفاوضات بين مولر، الذي تواجد كبديل في معظم مباريات بايرن هذا الموسم، ومسؤولي النادي، أحرزت تقدما.

وصرح هونيس لمحطة (سيرفيوس) النمساوية التليفزيونية "إنها مسألة أيام أو ساعات فقط قبل الإعلان عن تجديد التعاقد رسميا".

شدد هونيس "أعتقد أنه من مصلحة النادي بأكمله أن يبقى توماس معنا".

يذكر أن مولر، الذي فاز بـ12 لقبا في الدوري الألماني (بوندسليغا)، عاد إلى التشكيلة الأساسية لبايرن، خلال انتصاره 3 / صفر على ضيفه شتوتجارت أول أمس الأحد.

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