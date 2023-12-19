بعد غياب أكثر من 4 أشهر.. كيفن دي بروين يعود إلى تدريبات مانشستر سيتي

المصدر: البيان

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عاد البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، لتدريبات السيتيسينز اليوم الثلاثاء بعد الإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة أوائل الموسم وأبعدته عن الملاعب لأكثر من 4 أشهر.

وتعرض دي بروين للإصابة في أغسطس الماضي، ولم يشارك في المران الجماعي قبل اليوم، حيث تدرب مع باقي زملائه في جدة استعدادا لمواجهة أوراوا رد دايموندز الياباني، الليلة في نصف نهائي مونديال الأندية.

ومع ذلك، ليس من المرجح أن يعجل مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، بعودة دي بروين للعب في لقاء اليوم، ونفس الشيء بالنسبة للنرويجي آرلينغ هالاند الذي غاب عن آخر 3 مباريات بسبب مشكلة في القدم.

وحال تجاوز مانشستر سيتي هذه المباراة، سيواجه فلومينينسي البرازيلي في النهائي، الجمعة المقبل، لكن في حالة الخسارة سينافس على المركز الثالث أمام الأهلي المصري.

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