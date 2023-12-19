لتحقيق العدالة.. الاتحاد الإسباني يقرر نشر المحادثات بين حكام الساحة وتقنية الفيديو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، نشر محادثات حكم الساحة مع تقنية الفيديو في الفترة المقبلة، لتحقيق العدالة والشفافية بشكل أكبر في المسابقات المختلفة.

وأشار الاتحاد الإسباني في بيان رسمي بالتنسيق مع رابطة الليغا، إلى البدء في نشر الصور والتسجيلات الصوتية للمحادثات بين حكم الساحة وتقنية الفيديو خلال مراجعة الحالات.

وسيبدأ تطبيق هذا الأمر اعتباراً من السوبر الإسباني في نصف النهائي يومي 10 و11 يناير 2024، وفي النهائي يوم 14 من الشهر نفسه.

وأكد الاتحاد الإسباني، إنه سيتم نشر الصور والتسجيلات الصوتية بعد انتهاء كل جولة خلال بطولة الدوري، لتوفير الشفافية أمام الجماهير وفهم قرارات الحكام بشكل أفضل.

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