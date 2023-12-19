أول اتحاد قاري يطبق النظام.. تطبيق التسلل شبه الآلي بكأس آسيا

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تثبيت نظام التسلل شبه الآلي في جميع مباريات كأس آسيا، ليصبح أول اتحاد قاري في العالم يطبق هذا النظام ببطولات المنتخبات.

وتقام كأس آسيا خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "الحكام الآسيويين أكدوا مكانتهم عالمياً، وسوف يسهم تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في ارتقاء مستواهم".

وأضاف: "الاتحاد الآسيوي مصمم على تعزيز مكانته التحكيمية الرائدة عالميا، من خلال تبنّي أحدث المبادرات التكنولوجية، وتطبيق نظام حكم الفيديو المساعد بالكامل في جوهرة بطولات آسيا".

وخضع نظام التسلل شبه الآلي لاختبارات مكثفة، وذلك بحسب نظام وقواعد "فيفا" التي صادق عليها المجلس الدولي لكرة القدم، ويستخدم النظام 13 كاميرا متخصصة، توزع بشكل استراتيجي لتحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين على أرض الملعب، وتحديداً موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه المؤثرة على قرار التسلل.



وسوف يسهّل تطبيق هذه التكنولوجيا فحص المواقع بدقة وسرعة، باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ ينبه حكم الفيديو عند احتمال وجود لاعب في موقع تسلل فور استلامه الكرة، للتدقيق.



ومن خلال تدقيق خطوط التسلل التي يضعها النظام في كل لحظة، فإن القرار النهائي يتطلب مصادقة حكم الفيديو المساعد، قبل إخطار حكم الساحة، ليتخذ القرار النهائي في الملعب.



وتستخدم القيم ذاتها التي طبقت في عملية صنع القرار، لصناعة تصميم ثلاثي الأبعاد، يتم عرضه على الشاشات العملاقة في ملاعب كأس آسيا قطر، لتزويد القنوات الناقلة بما يضمن مشاهدة الحدث بشفافية.

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