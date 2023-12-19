موعد مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024

المصدر: البيان

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أسفرت نتائج قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا 2024، عن عدة مباريات قوية.

ويشهد هذا الدور عودة برشلونة للمشاركة بعد غياب لموسمين، وكذلك نادي أرسنال، بجانب العديد من الفرق الاخرى.

• جدول مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024/2023

◉ كوبنهاغن × مانشستر سيتي

• الذهاب الثلاثاء 13 فبراير 2024

الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

• العودة الأربعاء 6 مارس 2024

الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

◉ لايبزيغ × ريال مدريد

• الذهاب الثلاثاء 13 فبراير 2024

الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

• العودة الأربعاء 6 مارس 2024

الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

◉ باريس سان جيرمان × ريال سوسييداد

• الذهاب الأربعاء 14 فبراير 2024

الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

• العودة الثلاثاء 5 مارس 2024

الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

◉ لاتسيو × بايرن ميونخ

• الذهاب الأربعاء 14 فبراير 2024

الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

• العودة الثلاثاء 5 مارس 2024

الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

◉ إنتر × أتلتيكو مدريد

• الذهاب الثلاثاء 20 فبراير 2024

الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

• العودة الأربعاء 13 مارس 2024

الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

◉ أيندهوفن × بوروسيا دورتموند

• الذهاب الثلاثاء 20 فبراير 2024

الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

• العودة الأربعاء 13 مارس 2024

الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

◉ بورتو × أرسنال

• الذهاب الأربعاء 21 فبراير 2024

الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

• العودة الثلاثاء 12 مارس 2024

الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

◉ نابولي × برشلونة

• الذهاب الأربعاء 21 فبراير 2024

الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

• العودة الثلاثاء 12 مارس 2024

الإمارات 12:00 AM - مصر 22:00 – السعودية 23:00

القنوات الناقلة لمباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

تمتلك قنوات بي إن سبورت القطرية، الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط

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