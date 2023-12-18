مباراة عمرها نصف ساعة.. رد فعل هادئ من أونانا على كلمات فان دايك

المصدر: البيان

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كشف تقرير صحفي، اليوم الإثنين، واقعة مثيرة بطلها فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، عقب مباراة مانشستر يونايتد، في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

ووفقاً لشبكة "توك سبورت"، ذهب فان دايك إلى أندريه أونانا، حارس مانشستر يونايتد، في النفق الخاص بملعب أنفيلد عقب المباراة، وقال له: "لعبنا مباراة مدتها نصف ساعة فقط بسببك".

وأراد فان دايك توجيه اتهام إلى حارس مانشستر يونايتد بإهدار الوقت أثناء المباراة، وأشارت الشبكة إلى أن أونانا رفض الرد على كلمات فان دايك واكتفى بابتسامة.

وكان فان دايك صرح عقب المباراة، قائلاً: "كان هناك فريق واحد فقط يلعب من أجل الفوز"، وأثارت هذه الكلمات غضب جماهير الشياطين الحمر عقب المباراة.

وفرض مانشستر يونايتد التعادل السلبي على مضيفه ليفربول بملعب أنفيلد، وخسر ليفربول صدارته لصالح أرسنال، وبات رصيده 38 نقطة في المركز الثاني، كما صار رصيد مانشستر يونايتد 28 نقطة في المركز السابع.

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