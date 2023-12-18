نادال يعلن مشاركته في بطولة برشلونة

المصدر: وكالات

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أكد نجم التنس رفائيل نادال، اليوم الاثنين، مشاركته في بطولة برشلونة المقبلة.

وسبق لنادال الفوز بهذه البطولة 12 مرة، وستلعب النسخة الـ 71 من هذه البطولة في الفترة بين الثالث عشر والحادي والعشرين من أبريل 2024.

ومن المقرر أن يعود نادال إلى الملاعب يناير 2024، حين يشارك في بطولة بريسبن بأستراليا.

وكان نادال يعاني من مشكلات بدنية منعته من اللعب، خلال الجانب الأكبر من الموسم الماضي.

يذكر أن برشلونة من بطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين، من فئة 500 نقطة.

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