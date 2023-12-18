الدوري الأوروبي.. قرعة سهلة لميلان وفينورد يصطدم بروما

المصدر: البيان

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يواجه فينورد الهولندي منافسه روما الإيطالي في قمّة مباريات الدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، وشهدت القرعة التي سحبت اليوم الإثنين العديد من المباريات المهمة التي ستحدد مشوار الفرق المتواجدة في هذا الدور.

وحددت القوانين أن تلتقي الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بدوري أبطال أوروبا أمام الفرق التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها بالدوري الأوروبي، مع منع التقاء فريقين من ذات البلد.

وستصعد الفرق الثمانية المتأهلة لملاقاة أبطال المجموعات في الدوري الأوروبي ضمن ثمن نهائي المسابقة، وتقام المباريات في 15 فبراير المقبل ذهاباً، و22 منه إياباً.. وجاءت كالتالي:

فينورد الهولندي × روما الإيطالي

ميلان الإيطالي × رين الفرنسي

لونس الفرنسي × فرايبورغ الألماني

يونغ بويز السويسري × سبورتينغ لشبونة البرتغالي

بنفيكا البرتغالي × تولوز الفرنسي

براغا البرتغالي × كاراباخ الأذربيجاني

غلطة سراي التركي × سبارتا براغا التشيكي

شاختار الأوكراني × مارسيليا الفرنسي

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