قرعة دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يصطدم بنابولي ومواجهة قوية بين مدريد وإنتر

المصدر: وكالات

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أسفرت قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا التي سحبت اليوم الإثنين، عن مواجهات قوية يمكن أن يطلق عليها نهائي مبكر خاصة مباراة نابولي وبرشلونة.

وسيواجه نابولي منافسه برشلونة على أرضه ذهاباً قبل أن يستضيفه خارج أرضه في مواجهة العودة، وذلك وفقاً لقوانين سحب القرعة التي منحت أفضلية لعب لقاء على العودة على أرض كل من تصدر مجموعته.

وصنفت الفرق الـ16 المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مستويين، إذ ضمّ الأول أبطال المجموعات، وكان الثاني لأصحاب الوصافة.

وفي مباراة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى سيلتقي من المستوى الأول أتلتيكو مدريد بمنافسه إنتر، ونصّت قوانين قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على التقاء كل فريق من المستوى الأول مع آخر من المستوى الثاني، ولا يمكن أن يلتقي فريقان من دولة واحدة أو إذا كانا في مجموعة واحدة.

وجاءت قرعة ثمن النهائي على النحو الآتي:

بورتو البرتغالي - أرسنال الإنجليزي

نابولي الإيطالي - برشلونة الإسباني

باريس سان جيرمان الفرنسي - ريال سوسييداد الإسباني

إنتر ميلان الإيطالي - أتلتيكو مدريد الإسباني

آيندهوفن الهولندي - بوروسيا دورتموند الألماني

لاتسيو الإيطالي – بايرن ميونيخ

كوبنهاغن الدنماركي - مانشستر سيتي الإنجليزي

لايبتسيغ الألماني - ريال مدريد الإسباني

المستوى الأول

بايرن ميونيخ الألماني، آرسنال الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، ريال سوسييداد الإسباني، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، برشلونة الإسباني.

المستوى الثاني

كوبنهاغن الدنماركي، آيندهوفن الهولندي، نابولي الإيطالي، إنتر ميلان الإيطالي، لاتسيو الإيطالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، لايبتسيغ الألماني، بورتو البرتغالي.

وكان مانشستر سيتي حقق اللقب في النسخة الماضية لأول مرة في تاريخه، بفوزه في النهائي على حساب منافسه إنتر.

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