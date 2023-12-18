أمم أفريقيا للمحليين.. 3 دول تنظم نسخة 2024

المصدر: البيان

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أعلن رئيس مجلس اتحادات شرق ووسط إفريقيا لكرة القدم والاس كاريا، أن كينيا ستشارك في استضافة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين عام 2024 مع تنزانيا، وأوغندا.

كانت الحكومة الكينية وافقت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على خطط لاستضافة البطولة التي تشهد مشاركة 16 منتخبا، لكن كاريا الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم، قال إن استضافتها ستشهد مشاركة تنزانيا، وأوغندا.

وقال كاريا في الاجتماع العام السنوي لاتحاد التنزاني للعبة السبت في مدينة إيرينغا جنوب البلاد: "في (أيلول) سبتمبر من العام المقبل، حصلنا على حقوق استضافة بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين في تنزانيا، وكينيا، وأوغندا وستوفر كل دولة إلى جانب زنجيبار ملعبا واحدا للمسابقة".

وأضاف "سنطلب من الاتحاد الإفريقي (كاف) جمع المنتخبات الأربعة الممثلة لاتحادات شرق ووسط إفريقيا في القرعة لخلق منافسة بيننا".

كان الاتحاد الافريقي للعبة اختار البلدان الثلاثة كينيا وتنزانيا وأوغندا الواقعة في شرق إفريقيا لاستضافة مشتركة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية عام 2027، وبالتالي ستقام البطولة التي تنظم كل عامين في المنطقة لأول مرة منذ استضافت إثيوبيا نهائيات 1976.

واستضافت الجزائر النسخة الاخيرة لأمم إفريقيا للاعبين المحليين في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين حيث توجت السنغال باللقب بفوزها على الدولة المضيفة بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

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