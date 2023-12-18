قفز إلى المركز الثامن.. مبابي يواصل توهجه بالدوري الفرنسي

المصدر: البيان

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واصل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، توهجه مع فريقه ببطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وسجل مبابي هدف باريس سان جيرمان الوحيد في المباراة التي انتهت بالتعادل مع ليل (1-1) مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر الدوري الفرنسي.

وهز مبابي الشباك من ركلة جزاء رافعاً رصيده إلى 16 هدفاً، ليتربع على صدارة هدافي الدوري الفرنسي.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن مبابي رفع حصيلته الإجمالية إلى 180 هدفاً في الدوري الفرنسي، مشيرة إلى أن الهداف التاريخي لباريس بات ثامن أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في مسابقة الدوري الفرنسي متجاوزاً الثنائي غونار أندرسون، وكارلوس بيانكي (179 هدفاً)

يذكر أن حصيلة مبابي في الدوري الفرنسي موزعة بين باريس سان جيرمان، وفريقه السابق موناكو، وينتهي تعاقد كيليان صاحب الـ 24 عامًا مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

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