إنريكي عن سبب إحباط مبابي: عليكم أن تسألوه!

المصدر: البيان

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رفض لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، التعليق على رد فعل كيليان مبابي بعد هدفه أمام ليل بالدوري الفرنسي.

وسئل إنريكي عن سبب إحباط مبابي وعدم احتفاله بالهدف، ليرد: "عليك أن تسأله، لقد كنت سعيداً بالهدف".

وأضاف إنريكي عبر شبكة "أمازون برايم فيديو": " مبابي سيلعب أينما يريد، فهو يتمتع بحرية كاملة للتحرك يميناً ويساراً وفي العمق، وهذا يتحدد حسب سيناريو اللقاء".

وأكد إنريكي أنه محبط بعد التعادل مع ليل (1/1)، مصرحاً: "لقد قدمنا أداء جيداً على المستويين الدفاعي والهجومي أمام منافس قوي، وكل شيء كان تحت السيطرة".

واستدرك: "في الدقائق الـ 10 الأخيرة فقدنا السيطرة، ولم نتمكن من الحفاظ على الفوز".

وأتم مدرب باريس، قائلاً: "يجب أن أشاهد آخر 10 دقائق مرة أخرى، أنا محبط لخسارة نقطتين، خاصة أنه كان يتبقى دقائق قليلة على نهاية المباراة".

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