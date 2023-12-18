في غضون 6 أشهر.. صفقة الميرنغي الجديدة: سأشهد تاريخاً كبيراً مع ريال مدريد

المصدر: البيان

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أكد البرازيلي إندريك فيليبي صفقة ريال مدريد الجديدة، إن حلمه منذ الصغر التواجد في سانتياغو بيرنابيو معقل الميرنغي.

وحضر إندريك فوز ريال مدريد 1/4 على فياريال بالدوري الإسباني في البيرنابيو، أمس الأحد، وقال إنه بدايةً من الأول من يوليو المقبل، سيعيش تاريخاً كبيراً للغاية مع الريال.

وصرح إندريك: "إنه حلم لي منذ الصغر أن أتواجد هنا، بفضل الرب أنا هنا في البرنابيو، إلى جانب أسرتي والأشخاص المحيطين بي".

وواصل لاعب بالميراس البرازيلي: "أثق أنني سأعيش تاريخاً عظيما هنا مع الميرنغي، وفي غضون ستة أشهر، سأشهد تاريخاً كبيراً للغاية في ريال مدريد".

وتعرف إندريك، السبت الماضي، على منشآت ريال مدريد، والتقى رئيس النادي فلورنتينو بيريز وزملاءه الجدد، كما تبادل الحديث مع المدرب الإيطالي للفريق كارلو أنشيلوتي.

ومن المقرر أن ينتقل إندريك إلى صفوف ريال مدريد بشكل رسمي عقب نهاية الموسم الجاري.

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