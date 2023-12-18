التكيف مع واقعه الجديد.. سر تراجع مستوى ليفاندوفسكي مع برشلونة

المصدر: البيان

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يثير تراجع المستوى الفني للبولندي روربرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة، الكثير من الجدل الجماهيري في كتالونيا، وهو ما أثر على معدله التهديفي هذا الموسم مع البرسا.

وأكدت تقارير صحفية أن السبب يعود إلى تقدم ليفاندوفسكي في العمر بالتالي تأثره على المستوى البدني، حيث قالت "إل موندو ديبورتيفو" في تقرير لها: "حالة ليفاندوفسكي تعد موضوعاً للتحليل الداخلي في برشلونة، البرسا يدرك قيمة ليفاندوفسكي، وأنه العنصر الأساسي في الهجوم، لكنه هذا الموسم سجل 8 أهداف فقط في الدوري خلال 17 مباراة".

وتابعت: "ليفاندوفسكي فشل في التسجيل خلال عدد كبير من المباريات، ويتفهم برشلونة أن ليفا يتأثر بدنياً بمرور الوقت، حيث إنه يبلغ 35 عامًا، بالتالي فقد أصيب بالقليل من البطء، وهذا قد يؤثر بشكل كبير عليه كمهاجم".

وزادت: "يعتقد برشلونة أن ليفاندوفسكي ينبغي أن يغير طريقة لعبه، ويجب ألا يصبح مهووساً بفعل ما قام به قبل عام أو عامين، بل يجب عليه التكيف مع واقعه الجديد، يجب على روربرت أن يحافظ على كونه مهاجماً وهدافاً داخل منطقة الجزاء، ولا ينبغي أن يترك المنطقة كثيراً ويبتعد عنها للتراجع إلى خط الوسط".

وأتمت: "يتوقع برشلونة أن يتكيف ليفاندوفسكي على أسلوب اللعب الجديد ويعود للتألق، لأنه لم يفقد غريزته في إنهاء الهجمات".

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