قرعة دور الـ16 لـ «أبطال أوروبا» اليوم

المصدر: نيون - د ب أ

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تجرى اليوم بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في مدينة نيون السويسرية، قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وحجزت معظم الفرق الكبرى مقاعدها في مرحلة خروج المغلوب بالبطولة، فيما تمثلت أبرز المفاجآت في الوداع المبكر لفريقي مانشستر يونايتد، وميلان كما ودع أشبيلية، وبنفيكا، وفي المقابل، يعود برشلونة، الذي توج باللقب 5 مرات، للظهور مجدداً في الأدوار الإقصائية، بعدما فشل في اجتياز دور المجموعات خلال النسختين الماضيتين.

ويضم الوعاء الأول في القرعة أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال سوسييداد من إسبانيا، وأرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين، وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين.

أما الوعاء الثاني، فيضم إنتر ميلان ونابولي ولاتسيو من إيطاليا، باريس سان جيرمان الفرنسي، أيندهوفن الهولندي، بورتو البرتعالي، لايبزج الألماني، كوبنهاجن الدنماركي.

وتشترط القرعة ألا يلتقي فريقان من الدولة نفسها، كما لا يمكن أيضاً أن يتواجه فريقان صعدا من المجموعة ذاتها.

ومن المقرر انطلاق جولة الذهاب بدور الـ16 في 13 فبراير 2024، بينما تبدأ جولة الإياب في 5 مارس المقبل.

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