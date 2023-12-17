كأس العالم للأندية في شكله الجديد ومعايير التأهل لنسخة 2025

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأحد أن النسخة المعدلة لكأس العالم للأندية والتي ستنطلق في عام 2025 بمشاركة 32 فريقا ستقام في الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو.

وفيما يلي تفاصيل آلية عمل البطولة:

- ستستضيف الولايات المتحدة نسخة 2025 من البطولة الموسعة، والتي ستقام كل أربع سنوات بعد ذلك.

- البطولة، التي ستقام كل أربع سنوات، ستتكون من ثماني مجموعات تتألف كل مجموعة منها من أربعة فرق، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مراحل خروج المغلوب، بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات.

- سيتم إيقاف النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، وهي بطولة سنوية تضم سبعة فرق، بعد النسخة المقامة حاليا في السعودية.

- سيكون لأوروبا 12 فريقا في البطولة الجديدة، ولأمريكا الجنوبية ستة فرق، بينما سيكون لكل من أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية أربعة فرق. وسيحصل الأوقيانوس على مقعد واحد، في حين سيتم تخصيص المكان الأخير لفريق من البلد المضيف.

تصنيف الأندية ومنهجية التأهل

- سيتم تصنيف الأندية على أساس المعايير الرياضية على مدى أربعة مواسم خلال مشوار التأهل لكأس العالم للأندية.

- ستحصل الفرق على ثلاث نقاط عند الفوز، ونقطة واحدة عند التعادل، وثلاث نقاط عند التأهل إلى كل مرحلة من المسابقة القارية الأرفع.

- في أوروبا، سيتم استخدام نظام مُعامل الأندية الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث تحصل الفرق على نقطتين للفوز، ونقطة واحدة للتعادل، وأربع نقاط للتأهل لدور المجموعات، وخمس نقاط للتأهل لدور 16 ونقطة واحدة للتأهل لكل دور من البطولة ذاتها بعد ذلك.

- سيكون أبطال القارات في الفترة من 2021 إلى 2024 مؤهلين للعب في كأس العالم للأندية بشكله الجديد، مما يعني أن تشيلسي وريال مدريد ومانشستر سيتي الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي تأهلوا من أوروبا.

- الفرق الأوروبية الأخرى التي تتصدر قائمة المرشحين للتأهل بناء على نظام النقاط هي بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان وبورتو وبنفيكا.

- من أمريكا الجنوبية، تأهلت فرق بالميراس وفلامنجو وفلومينينسي من البرازيل كأبطال، في حين تأهل الهلال وأوراوا رد دياموندز أيضا عن آسيا.

- تأهل الأهلي والوداد بالمثل من أفريقيا بينما تأهل مونتيري وسياتل ساوندرز وكلوب ليون من أمريكا الشمالية. وضمن أوكلاند سيتي من الأوقيانوس التقدم مع عدم وجود أي فريق آخر في وضع يسمح له بتجاوز رصيده من النقاط.

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