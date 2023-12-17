فيفا: تشيلي تنظم كأس العالم للشباب 2025ومونديال السيدات 2026 في بولندا

المصدر: وكالات

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أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنظيم بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة لعام 2025 إلى تشيلي، في حين تستضيف بولندا مونديال الفتيات تحت 20 سنة عام 2026.

وذكر فيفا على موقعه الألكتروني الرسمي أنه منذ عام 1962، نظمت تشيلي فعاليات على أعلى المستويات، وكان آخرها كأس العالم تحت 17 سنة 2015.

وأضاف: "الخبرة التنظيمية للبلاد، إلى جانب شغف المشجعين التشيليين، ستوفر بيئة رائعة لنجوم الغد".

وقال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا "بولندا بلد يتمتع بتقاليد كروية رائعة، وقد استضاف نسخة لا تُنسى من كأس العالم تحت 20 سنة 2019، والتي ترك فيها نجوم ناشئون مثل إيرلينج هالاند انطباعًا رائعًا، ستكون استضافة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2026 بمثابة علامة فارقة جديدة في تاريخ كرة القدم البولندية من شأنها أن تعزز كرة القدم النسائية في البلاد وفي جميع أنحاء العالم".

ووافق مجلس فيفا، خلال اجتماعه بالعاصمة السعودية الرياض اليوم، على الإطار الإداري لنظام التعويضات التدريبية لكرة القدم للسيدات من أجل تشجيع تطوير اللاعبات الشابات وحماية استثمار أندية التدريب والمساهمة في التوازن التنافسي، واستدامة كرة القدم النسائية.

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