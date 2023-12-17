أستون فيلا يفلت من فخ برينتفورد ويتقدم لوصافة الدوري الإنجليزي مؤقتا

المصدر: وكالات

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أفلت أستون فيلا من فخ مضيفه برينتفورد، وتقدم لوصافة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا، بعدما تغلب عليه 2 / 1 بصعوبة بالغة، اليوم الأحد، في المرحلة الـ17 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز ويستهام يونايتد 3 / صفر على ضيفه وولفرهامبتون،وأرسنال 2 / صفر على ضيفه برايتون.

وافتتح برينتفورد التسجيل عن طريق كين لويس بوتر في الدقيقة 45، قبل أن ينتفض أستون فيلا في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز أليكس مورينو هدف التعادل في الدقيقة 77، فيما تكفل أولي واتكينز بتسجيل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 85.

وأنهى كلا الفريقين المباراة بعشرة لاعبين، حيث تلقى بن ميي، لاعب برينتفورد بطاقة حمراء في الدقيقة 71، بينما تم طرد بوبكر كامارا، لاعب أستون فيلا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وارتفع رصيد أستون فيلا، الذي حقق فوزه الـ12 في المسابقة هذا الموسم مقابل تعادلين و3 هزائم، إلى 38 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطة أمام ليفربول، صاحب المركز الثالث، الذي ربما يعود للقمة حال فوزه على ضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

كما يبتعد أستون فيلا بفارق نقطة وحيدة خلف أرسنال، الذي يتربع على الصدارة بصورة مؤقتة الآن.

في المقابل، توقف رصيد برينتفورد، الذي نال خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

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