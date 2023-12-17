أرسنال يعود للانتصارات ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً بثنائية في شباك برايتون

المصدر: وكالات

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استعاد أرسنال نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واعتلى صدارة المسابقة مؤقتا.

وفاز أرسنال 2 / صفر على ضيفه برايتون، اليوم الأحد، في المرحلة السابعة عشر للمسابقة على ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح البرازيلي جابرييل جيسوس التسجيل للفريق الملقب بـ(المدفعجية) في الدقيقة 53، قبل أن يضيف الألماني كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وارتفع رصيد أرسنال، الذي تلقى خسارة مباغتة صفر / 1 أمام مضيفه أستون فيلا في المرحلة الماضية، إلى 39 نقطة، ليتقدم للصدارة بصورة مؤقتة.

ويتفوق أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003 / 2004، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه أستون فيلا، وبفارق نقطتين أمام ليفربول، صاحب المركز الثالث الآن، الذي ربما يعود للقمة مجددا حال فوزه على غريمه التقليدي وضيفه مانشستر يونايتد في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد برايتون، الذي تكبد خسارته الخامسة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 7 انتصارات و5 تعادلات، عند 26 نقطة في المركز التاسع.

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