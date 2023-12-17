ماذا قال غوارديولا المحبط بعد تعادل مانشستر سيتي مع كريستال بالاس؟

المصدر: د ب أ

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بدا جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي محبطا بعد التعادل مع كريستال بالاس 2 / 2 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

صرح غوارديولا عبر هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عقب اللقاء "فرطنا في نقطتين بسبب أخطائنا ولكن ماذا أقول؟ لقد فعلنا كل شيء أمام فريق تكتل دفاعيا بكثافة عددية في منطقة جزائه ووصلوا إلى مرمانا وعاقبونا، ولكن يجب أن نكون أكثر هدوءا في مثل هذه المواقف".

أضاف المدرب الإسباني "إنها ليست المرة الأولى ولكن حدث ما حدث، يجب أن نتطلع للأمام ونتعلم ونركز في المرحلة القادمة".

وأشار "لقد كانت مواجهة صعبة بسبب تميزهم بالقوة البدنية ولكن من غير المقبول أن تحتسب ضدنا ركلة جزاء في توقيت متأخر، لأنه في هذه الحالة ستعاقب".

وأكد المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه قدم أداء جيدا وأحبط مفعول الهجمات المرتدة لمنافسه.

واستدرك في ختام تصريحاته "لكن اتخذنا قرارات سيئة داخل منطقة الجزاء وتمت معاقبتنا".

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