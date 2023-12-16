بعد خسارة نيس..باريس سان جيرمان يتوج بطلاً للخريف بالدوري الفرنسي

المصدر: وكالات

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توّج باريس سان جرمان بطلا للخريف في الدوري الفرنسي لكرة القدم من دون أن يخوض مباراته الأحد، وذلك لخسارة مطارده المباشر نيس أمام لوهافر 1-3 السبت في المرحلة السادسة عشرة.

وبهذه النتيجة بقي نيس ثانيا برصيد 32 نقطة مقابل 36 لسان جرمان الذي يحلّ ضيفاً على ليل الرابع الاحد، حيث لم يعد بامكانه اللحاق بنادي العاصمة اذ تتبقى مرحلة واحدة قبل خلود الفرق للراحة خلال عيدي الميلاد ورأس السنة.

والخسارة هي الثانية لنيس هذا الموسم، علما انه تعرض لكلاهما خلال الشهر الحالي وكانت الاولى امام نانت 0-3 في 3 ديسمبر. كما فشل نيس في الابتعاد بفارق 5 نقاط عن موناكو الثالث الذي سقط بدوره على أرضه أمام ليون 0-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، ليبقى الفارق نقطتين.

في المقابل، أنهى لوهافر سلسلة من أربع مباريات لم يحقق فيها الفوز.

افتتح المهاجم الاميركي ايمانويل سابي التسجيل مبكرا للوهافر بعد مرور 5 دقائق بعدما فشل حارس نيس البولندي مارسين بولكا في التقاط كرة سددها محمد بايو ليتابعها داخل الشباك.

وأضاف سابي الهدف الثاني من كرة لولبية (35).

وحسم لوهافر النتيجة في صالحه عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء في مطلع الشوط الثاني ترجمها بنجاح بايو (51).

وادى اشتباك بين مدافع نيس جان كلير توديبو ولاعب لوهافر صامويل غراندسير الى طردهما معاً قبل نهاية المباراة بتسع دقائق، قبل أن يسجل راوول لوش هدفا شرفيا لنيس في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

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