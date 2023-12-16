لاعب بوخوم يتناول قطعة شوكولاتة ألقيت خلال احتجاجات للمشجعين الألمان ويحرز هدفاً !

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

استغل تاكوما أسانو، مهاجم بوخوم، احتجاجات في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بتناول قطعة من الشوكولاتة ألقاها مشجعون على الملعب ثم شرع يحرز هدفا.

التقط الدولي الياباني قطعة شوكولاتة على شكل عملة ذهبية بعد أن ألقاها مشجعون على الملعب وتناولها. ثم تبع ذلك بإحراز أول أهداف بوخوم أمام يونيون برلين في البوندسليغا.

ألقيت عملات الشوكولاتة الذهبية بينما عبر المشجعون مجددا عن معارضتهم لخطط اتحاد كرة القدم الألماني للاستعانة بمستثمر خارجي.

وسحب بعض المشجعين دعمهم لفرقهم خلال أول 12 دقيقة.

وأجبر آخرون بعض المباريات على التوقف لفترة وجيزة، بينما وجه البعض السباب للاتحاد ورابطة الدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز