توقف مباراة بورنموث ولوتون بعد سقوط مفاجئ للاعب بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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توقفت مباراة بورنموث ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت في الدقيقة 65، بعد ست دقائق من سقوط توم لوكير لاعب لوتون على أرض الملعب.

كانت النتيجة 1-1 عندما سقط لوكير على أرض الملعب دون وجود أي لاعب آخر بالقرب منه، وطالب اللاعبون وروب إدواردز مدرب لوتون على الفور دخول الطاقم الطبي، كما غادر لاعبو الفريقين أرض الملعب بعد ست دقائق.

وكتب نادي لوتون تاون عبر حسابه على منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر "هناك توقف في اللعب حيث يتلقى توم لوكير الرعاية الطبية. نحن جميعا معك يا لوكس".

وخرج لوكير من الملعب محمولا على محفة وسط تصفيق الجماهير بعد دخول اللاعبين إلى غرف تغيير الملابس.

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