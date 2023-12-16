مكافأة خاصة للاعبي الأهلي المصري بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز مساء الجمعة على اتحاد جدة ‏السعودي بنتيجة 3-1، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

وذكر الاهلي عبر موقعه الرسمي أن هذا القرار جاء بعد الأداء المميز ‏الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، والروح العالية التي ظهر بها الجميع، وأسهمت في الفوز والنتيجة المميزة.‏

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس ‏العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز