خيبة أمل كبيرة في اتحاد جدة بعد الخسارة بثلاثية أمام الأهلي المصري في مونديال الأندية

المصدر: د ب ا

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أكد البرازيلي فابينيو، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، إن جاهزية فريق الأهلي المصري هي سبب فوزه على فريقه 3/1 وتأهله لقبل نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية.

وقال اللاعب البرازيلي، في تصريحات بعد نهاية اللقاء: "لم نستطع تقديم أفضل أداء لدينا سواء على مستوى الهجوم أو الدفاع، المنافس كانت لديه جودة عالية واستغل الأخطاء والمساحات".

وتابع فابينيو: "لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا كما دافعوا بشكل جيد، الأهلي كان أكثر استعدادًا".

وأضاف "ردة فعلنا كانت أبطأ من لاعبي الأهلي الذين ظهروا بشكل أسرع وأفضل داخل الملعب وحسموا المباراة".

من جانبه، أعرب فيصل الغامدي، لاعب الفريق السعودي، عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام الأهلي.

وقال الغامدي في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "لا توجد أسباب جعلتنا نظهر بهذا الشكل خلال المباراة، وللأسف لم نقدم أفضل ما لدينا".

وأضاف: "علينا أن نعتذر للجماهير بتحقيق بطولة أو بطولتين هذا الموسم لتعويضهم بعد هذه الخسارة والخروج من البطولة".

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