الأهلي يقسو على الاتحاد بثلاثية ويضرب موعدا مع فلومينينسي في قبل نهائي مونديال الأندية

المصدر: وكالات

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فاز الأهلي المصري 3-1 على نظيره الاتحاد السعودي اليوم الجمعة ليتأهل لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في قبل نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية.

وبذلك يبلغ الأهلي قبل النهائي للمرة السادسة في تاريخه، إذ حقق المركز الثالث في البطولة ثلاث مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021، بينما احتل المركز الرابع في نسختي 2012 و2022.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق علي معلول من ركلة جزاء وحسين الشحات وإمام عاشور بينما سجل كريم بنزيمة هدف الاتحاد الوحيد قبل النهاية بلحظات بعد أن أهدر المهاجم الفرنسي ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وبدا الأهلي أكثر خطورة منذ بداية المباراة حيث سدد الشحات كرة قوية من على حافة منطقة الجزاء أبعدها المدافع أحمد حجازي عن مرمى الاتحاد.

ورد صاحب الأرض في الدقيقة التاسعة بفرصة محققة بعد تمريرة عرضية من نجولو كانتي أخطأ دفاع الأهلي في إبعادها لتصل إلى رومارينيو الذي سدد كرة قوية من مدى قريب أنقذها الحارس محمد الشناوي.

وعاد الأهلي ليهدد مرمى الاتحاد في الدقيقة 13 بعد تمريرة من الجنوب أفريقي بيرسي تاو لمحمد هاني المنطلق من الجهة اليمنى والذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أبعدها الحارس عبد الله المعيوف.

وافتتح التونسي معلول التسجيل للأهلي في الدقيقة 21 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد إثر لمسة يد على حسن كادش.

وأهدر بنزيمة فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة 37 بعدما تلقى تمريرة عرضية من مهند الشنقيطي لكن تسديدة المهاجم الفرنسي غير المراقب وصلت سهلة للشناوي.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 44 بعد لمسة يد على محمد عبد المنعم سددها بنزيمة لكن الشناوي أنقذها بنجاح.

وكاد محمود عبدالمنعم (كهربا) أن يضاعف النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة خاطئة من حجازي وصلت إلى كهربا المنفرد تماما بالمرمى ليسدد كرة أبعدها المعيوف لركنية.

وبعد دقائق من انطلاق الشوط الثاني أهدر فيصل الغامدي فرصة تعديل النتيجة بعدما تلقى تمريرة رائعة من إيجور كورنادو لكن تسديدته ارتطمت بالقائم بعدما مرت من بين ساقي الشناوي.

وضاعف الشحات النتيجة للأهلي في الدقيقة 59 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى لحارس الاتحاد.

وبعدها بثلاث دقائق، أضاف عاشور الهدف الثالث بعدما تلقى تمريرة من كهربا ليسدد كرة من مدى قريب في الشباك.

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