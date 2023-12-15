إيفرتون ينتقل إلى ملعبه الجديد في موسم 2025-2026

المصدر: وكالات

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قال كولن شونج الرئيس التنفيذي المؤقت لنادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن الفريق لن يلعب أي مباريات رسمية على ملعبه الجديد حتى موسم 2025-2026، لكنه شدد على أن تأخر موعد الانتقال لا يعود إلى تأخيرات في أعمال البناء.

وذكر شونج في بيان نشر عبر موقع النادي على الإنترنت إن ملعب إيفرتون لا يزال في طريقه للاكتمال بحلول أواخر 2024، وتأتي هذه الأخبار بعد اجتماعه مع المجلس الاستشاري لرابطة المشجعين.

وكتب شونج "أولا ولأكون صريحا، قرارنا بعدم الانتقال (للملعب الجديد) خلال منتصف الموسم ليس بسبب تأخيرات في أعمال البناء.

"إنه قرار النادي مدفوعا بمزيج من الرؤية التجارية ومراجعة شاملة للخدمات اللوجستية المطلوبة، وتحليل للتأثير المحتمل على عمليات كرة القدم لدينا.

"والأهم من ذلك، تعليقات المشجعين التي حصلنا عليها كجزء من الاستبيان الأخير الذي أجريناه بشأن الانتقال إلى الملعب، والذي شارك فيه ما يقرب من عشرة الاف مشجع لإيفرتون".

وقال شونج أنه يتعين إجراء فعاليات اختبار في الملعب الجديد للحصول على الشهادة اللازمة للسلامة، وستمنح هذه الفعاليات "فرصة لمشجعي إيفرتون لرؤية واختبار المرافق الجديدة.

"ستشمل بعض فعاليات الاختبار لدينا حشودا بسعات متفاوتة، في حين سيكون التركيز في الفعاليات الأخرى على العمليات وستشمل فقط موظفينا فقط".

وقال شونج أيضا إن النادي سيقيم احتفالا وداعيا لمدة عام قبل إغلاق بوابات ملعب جوديسون بارك بعد ما يقرب من 134 عاما.

ويحتل إيفرتون المركز 17 في الترتيب، بفارق أربع نقاط فوق منطقة الهبوط، بعد أن تعرض لعقوبة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بخصم 10 نقاط لخرقه قواعد الربحية والاستدامة المتعلقة بالخسائر. وقدم النادي استئنافا على القرار.

وفي حال هبوط إيفرتون، فإن موعد بداية اللعب في الملعب الجديد والمقرر في موسم 2025-2026 سيمنح الفريق موسما واحدا على الأقل للعودة إلى دوري الأضواء.

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