أوروا ريدز الياباني يفوز على ليون المكسيكي ويضرب موعدا مع سيتي بمونديال الأندية

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ أوروا ريدز الياباني، الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية، وذلك عقب فوزه على كلوب ليون المكسيكي 1/صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة.

وسجل أليكس شالك هدف المباراة الوحيد لأوروا في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة تعرض ويليام تيسيو لاعب ليون المكسيكي للطرد في الدقيقة 84.

وسيلتقي أوروا ريدز في الدور المقبل مع مانشستر سيتي الإنجليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "الجوهرة المشعة".

على الجانب الآخر، ودع كلوب ليون، حامل لقب دوري أبطال كونكاف، البطولة، وهو الذي يشارك بها للمرة الأولى في تاريخه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز