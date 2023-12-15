كلوب لا يتوقع تكرار الفوز "العجيب" بسباعية على مانشستر يونايتد

المصدر: وكالات

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قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن الانتصار الضخم لفريقه 7-صفر على حساب مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد الموسم الماضي هي نتيجة تحدث مرة واحدة في العمر ولن تتكرر لكن القمة المقررة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الأحد تعد بأن تكون مباراة "خاصة".

وكان مانشستر يونايتد بقيادة المدرب إريك تن هاج يحلق عاليا بعد الفوز بلقب كأس الرابطة الموسم الماضي لينهي غياب النادي عن الألقاب لمدة ست سنوات، لكنه تعرض لصدمة كبيرة بعدها بأسبوع عندما ألحق ليفربول بيونايتد أسوأ هزيمة له في 92 عاما.

وقال كلوب للصحفيين "كنا نعلم في ذلك اليوم أن نتيجة 7-صفر عجيبة وتحدث ربما في العمر مرة واحدة. وأنها إذا ساعدت أحدا في المباراة التالية فستساعد الفريق الذي خسر بتلك النتيجة وليس الفريق الذي فاز بها، هذا أمر آخر.

"إذا وضعت كل ذلك في الحسبان، فإننا سنلعب فقط مباراة لكرة قدم ضد الغريم التاريخي لنادي ليفربول على ملعبنا في أنفيلد.

"هذا وحده كفيل بأن يجعلها مباراة خاصة وهذا ما أريد أن أراه منا، مباراة خاصة.

"يجب تفهم الموقف جيدا وتقديم كل ما لديك، هذا كل ما أريده".

ويدخل ليفربول المباراة وهو في صدارة الدوري الإنجليزي بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس متراجعا عنه بفارق 10 نقاط.

وبدا يونايتد في حالة يرثى لها في الأسابيع الأخيرة وحقق فوزا واحدا في آخر خمس مباريات في جميع المسابقات.

كما أصبح تن هاج تحت ضغط هائل بعد خروج فريقه من المنافسات الأوروبية بتذيل ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا، لكن كلوب يشعر أن يونايتد يكون فريقا أقوى عندما يكون تحت الضغط.

وقال كلوب "لا أحب كل هذا الحديث حول الأمر. كلما يردد الناس أشياء سيئة عنهم يظهرون بشكل أقوى. هذا هو الوضع دائما.

"سأحرص من جانبنا على أن نكون في اعلى تركيز وبنسبة 100 في المئة على الأمور الصحيحة، لكننا بشر وهناك ضجة.

"حين أعلم حتى أنا بتلك الضجة، فإن ذلك يعني أنه من الواضح أن هناك شيئا ما يحدث".

وبعدما تصدر مجموعته في الدوري الأوروبي، أراح كلوب عددا من لاعبيه الأساسيين في المباراة الأخيرة بدور المجموعات، والتي خسرها 2-1 أمام يونيون سان جيلواز.

وقال المدرب الألماني إن سياسة التدوير كانت مهمة مع خوض مباراة في دور الثمانية من كأس رابطة الأندية ضد وست هام يونايتد يوم الأربعاء المقبل، ثم حلول أرسنال المنافس على اللقب ضيفا على ليفربول في أنفيلد في الجولة التالية من الدوري.

وأضاف "لست واثقا من بقية جدول المباريات لكن هذا أسوأ ما يمكن أن نحصل عليه.

"من الآن فصاعدا فإن كل المباريات تشكل نهائيات. هذا هو الأمر، ديسمبر يتمحور دائما حول التقدم للأمام".

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