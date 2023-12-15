جوارديولا يكشف آخر تطورات إصابة هالاند ومشاركته في مونديال الأندية

المصدر: وكالات

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قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه من المتوقع غياب إرلينج هالاند عن المباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب إصابة في القدم معربا عن أمله في أن يتمكن المهاجم من السفر مع الفريق إلى كأس العالم للأندية في السعودية.

وأضاف جوارديولا للصحفيين اليوم الجمعة قبل استضافة كريستال بالاس غدا "لا أعتقد ذلك (أنه سيتمكن من اللعب يوم السبت).

"لكن ربما وبصورة مفاجئة يخبرونني بشيء جديد، لكن لا أعتقد ذلك".

وغاب هالاند عن فوز الفريق يوم الأحد الماضي 2-1 على لوتون تاون بسبب ما وصفه جوارديولا بأنه رد فعل إجهادي. وبعد ذلك لم يسافر مع الفريق إلى بلجراد في الفوز 3-2 على رد ستار في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

ويؤدي رد الفعل نتيجة الإجهاد لتورم وكدمات في العظام يمكن أن يتطور إلى شيء أخطر وهو الشرخ الإجهادي، لكن جوارديولا قال إنه ليس قلقا بشأن المهاجم البالغ من العمر 23 عاما والذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 14 هدفا.

وأضاف المدرب "لا، إنه ليس شرخا، إنه مجرد إجهاد وفي بعض الأحيان يتعافى اللاعبون بشكل أسرع.

"في بعض الأوقات، يحتاجون لفترة أطول ولذلك قال الطبيب أن علينا أن نتعامل مع الأمور يوما بيوم وأسبوعا بأسبوع وكيف يشعر في الوقت الحالي.

"(عندما لا يعاني) من أعراض أو عندما لا يشعر بالألم سوف يكون جاهزا للعب مجددا".

وسيكون أي غياب طويل بمثابة ضربة قوية لآمال مانشستر سيتي في الاحتفاظ باللقب، حيث يحتل الفريق الفائز بالثلاثية المركز الرابع في الترتيب برصيد 33 نقطة بعد 16 مباراة بفارق أربع نقاط عن ليفربول المتصدر.

وقال جوارديولا "سيفحصه الأطباء وسنرى كيف يشعر. أتمنى أن يتمكن من السفر إلى السعودية (غدا السبت) بعد المباراة، وأعتقد أنه سيسافر معنا وبعد ذلك سنرى إذا ما كان قادرا على لعب المباراة الأولى أو الثانية أو عندما سنعود (إلى مانشستر)".

ويبدأ مانشستر سيتي مشواره في كأس العالم للأندية من قبل النهائي ضد منافس سيحدد يوم الثلاثاء، فيما يقام النهائي يوم الجمعة المقبل.

وازدادت الإصابات أيضا في كريستال بالاس، الذي يحتل المركز 15 برصيد 16 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط.

ويغيب عن فريق المدرب روي هودجسون ما يصل إلى ثمانية لاعبين يوم السبت، إلا أن جوارديولا قال إنه يتوقع منافسة قوية من الفريق الزائر.

وقال جوارديولا "الطريقة التي يدافعون بها مذهلة.. ستكون مباراة صعبة، منذ جئت إلى هنا لا أتذكر مباراة سهلة أمام فرق يدربها روي هودجسون".

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