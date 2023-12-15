الكرة الإنجليزية تحقق العلامة الكاملة في التأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي

المصدر: وام

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حسمت 8 فرق تأهلها إلى دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بنهاية الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بالبطولة والتي أقيمت أمس الخميس.

وتنص لوائح البطولة على تأهل أوائل المجموعات الثمان إلى دور الـ16 مباشرة، على أن تخوض الفرق أصحاب المركز الثاني في المجموعات مرحلة خروج المغلوب مع الفرق الثمانية المتحولين من دوري أبطال أوروبا، ليكمل الفائزون فيهم مقاعدهم في دور الـ16،

فيما تنتقل 8 فرق إلى مرحلة خروج المغلوب من دوري المؤتمر.

وفرضت الفرق الإنجليزية تفوقها في هذه البطولة بتأهل الفرق الثلاثة المشاركة مباشرة إلى دور الـ16، علاوة على فريق واحد من كل من اسكتلندا وإيطاليا وإسبانيا والتشيك وألمانيا.

والمتأهلون هم وست هام يونايتد، و برايتون، وليفربول، وجلاسكو رينجرز، وأتلانتا، وفياريال، وسلافيا براج، وباير ليفركوزن.

وتملك 8 فرق أخرى هي فرايبورج، ومارسيليا، وسبارتا براج، وسبورتينج لشبونة، وتولوز، ورين، وروما، وكارباج اجدام ( من إذربيجان) فرصة التأهل إلى الدور ثمن النهائي عندما تواجه الفرق المتحولة من دوري أبطال أوروبا، وهي جالاتا سراي، ولانس، وسبورتنج براجا، وبنفيكا، وفينورد، وميلان، ويانج بويز، وشاختار دونتسيك.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الـ16 لهذه البطولة يوم الإثنين 18 ديسمبر الجاري في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية.

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