«مدرسة الرقص» تؤكد استمرار ليفاندوفسكي مع برشلونة

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية، موقف البولندي روبرت ليفاندوفسكي من الاستمرار مع ناديه برشلونة، خلال الفترة المقبلة.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت في وقت سابق أن مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة أصبح غامضاً، بسبب بند مثير في عقده، يحق من خلاله لبرشلونة فسخ عقد اللاعب من طرف واحد قبل نهايته بموسم، وعدم منح البولندي راتب السنة الأخيرة، إذا لم يلعب ليفاندوفسكي 55% من مباريات الموسم المقبل 2025/2024، مشيرة إلى أن مسؤولي البلوغرانا يخططون لتفعيل هذا البند بسبب انخفاض مستوى المهاجم الدولي.

وعادت نفس الصحيفة، وأكدت في تقرير جديد أن ليفاندوفسكي ينوي الاستمرار لنهاية عقده مع البارسا الذي ينتهي في 2026، رغم تراجع مستواه، مشيرة إلى أن الدليل هو تصريحات آنا ليفاندوفسكي زوجة اللاعب لإحدى الشبكات البولندية، بشأن شعورها بالارتياح وتفكيرها في عدد من المشاريع داخل مدينة برشلونة، مثل مدرسة للرقص وصالة للألعاب الرياضية.

وقالت: "على الرغم من أنني لا أزال أدير شركات في بولندا إلا أنني الآن أذهب إليها بشكل أقل، عندما عشنا في ميونخ كنت منهمكة تمامًا في العمل، وأعيش في دوامة من الاضطراب، وفي بعض الأحيان تساءلت عن سبب قيامي بذلك، وسألني روبرت هذا السؤال أيضاً".

وأضافت: "بعد انتقالي إلى برشلونة غيرت طريقتي في رؤية الحياة، بدأت أقدرها أكثر وأستمتع بها على أكمل وجه، لقد علمني الكاتالونيون أن هناك حياة واحدة فقط تستحق الاستمتاع بها، أتمنى أن نستقر هنا ونبقى لفترة طويلة، لأن حياتنا اليومية هنا مختلفة تماماً عن تلك الموجودة في وارسو أو ميونخ، نحن نعيش بالقرب من الشاطئ ونقضي الكثير من الوقت هناك".

وكان ليفاندوفسكي انتقل إلى برشلونة قادماً من بايرن ميونخ صيف 2022، بعقد يمتد حتى صيف 2026.

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