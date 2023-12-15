92 مليون يورو.. حصاد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

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جنى باريس سان جيرمان الفرنسي، مجموعة من الأرباح المالية بعد تأهله لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن إجمالي أرباح البي أس جي من مشواره الأوروبي هذا الموسم، وصل 92.9 مليون يورو، وأوضحت أن هذا المبلغ مقسم بين مكافأة المشاركة في البطولة (15.64 مليون يورو)، ومكافأة نتائجه (6.53 مليون يورو).

وربح باريس 30 مليون يورو تتعلق بتصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في آخر 10 سنوات، بينما وصلت أرباح البث التلفزيوني إلى 33 مليون يورو، بخلاف الحصول على 10.6 مليون يورو بعد مباراته الأخيرة أمام دورتموند.

ومن المنتظر أن تزيد أرباح باريس سان جيرمان بعد تأهله للأدوار الإقصائية، حيث ربح 100.4 مليون يورو بعد خروجه أمام بايرن ميونخ في دور الـ 16 بالموسم الماضي.

وكان باريس سان جيرمان تأهل لثمن النهائي، باحتلال وصافة المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط، بفارق 3 نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند.

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