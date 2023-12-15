الكشف عن الفائزة في يناير.. بطلة أزمة روبياليس مرشحة لجائزة أفضل لاعبة بالعالم

المصدر: وكالات

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس الخميس، عن القائمة النهائية للمرشحات لنيل جائزة أفضل لاعبة في العالم 2023.

وأوضح "فيفا" أن القائمة تضم ثنائي منتخب إسبانيا أيتانا بونماتي وجنيفر هيرموسو والكولومبية ليندا كايسيدو.

وسيتم الكشف عن هوية أفضل لاعبة في العالم خلال حفل الجوائز السنوي الذي يقيمه الاتحاد الدولي، في 15 يناير 2024.

وتم اختيار المرشحات بناء على مستواهن في الفترة بين أول أغسطس 2022 و20 أغسطس 2023، وهو تاريخ نهائي كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزلندا.

يذكر أن هيرموسو كانت بطلة أزمة كبيرة عقب مونديال السيدات الأخير، الذي توج به المنتخب الإسباني عقب التغلب على إنجلترا 1/0 في سيدني الأسترالية أغسطس الماضي، حيث قام لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني وقتها بتقبيل اللاعبة أثناء تتويج الفريق، وقالت في أكثر من مناسبة إن القبلة لم تكن بالتراضي لتنتقل الأزمة إلى القضاء بعد ذلك.

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