قرار جديد من الاتحاد التركي ضد رئيس نادي أنقرة جوجو بعد لكمه حكماً

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الخميس إن لجنة الانضباط فرضت حظرا دائما على رئيس نادي أنقرة جوجو فاروق قوجة بعدما لكم حكما بعد نهاية مباراة في دوري الأضواء المحلي هذا الأسبوع.

وفرض مجلس إدارة الاتحاد التركي أيضا غرامة مالية على أنقرة جوجو قدرها مليونا ليرة (69 ألف دولار) وسيلعب خمس مباريات على أرضه دون جماهير نتيجة المشاكل التي تسبب فيها مشجعو ومسؤولو النادي. وتلقى مسؤولون آخرون في أنقرة جوجو عقوبات تتراوح بين الإيقاف والتحذير والغرامات المالية في هذه الواقعة.

كان الاتحاد التركي قرر الأربعاء استئناف مباريات دوري الأضواء يوم الثلاثاء المقبل بعد تعليقها لمدة أسبوع بسبب هذا الاعتداء.

وغادر الحكم الذي لكمه قوجة المستشفى أمس الأربعاء وهو يعاني من تورم في العين دون أي مشاكل صحية أخرى.

ويوم الاثنين الماضي وفي نهاية مباراة بالدوري التركي الممتاز تلقى الحكم خليل أوموت ميلر لكمة في وجهه وتعرض بعدها للركل بعد سقوطه في أرض الملعب.

وأظهرته لقطات تلفزيونية صباح الأربعاء يغادر مستشفى في أنقرة ويستقل سيارة سوداء.

وألقت السلطات القبض على قوجة رئيس نادي أنقرة جوجو يوم الثلاثاء بتهمة الاعتداء على ميلر في نهاية المباراة.

ونُقل عن ميلر في وقت سابق قوله للشرطة إن قوجة هدده أيضا بالقتل خلال الحادث.

وقال محمد بويوكاكشي رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم للصحفيين في اسطنبول "لن نسمح أبدا بأي اعتداء على حكامنا أو ممارسة أي ضغوط عليهم.

"يجب أن يصبح هذا الحادث علامة فارقة ونقطة تحول في كرة القدم التركية".

وقال محمد يوروبولوت كبير الأطباء في مستشفى أجيبادم إن الكسر الذي تعرض له ميلر في الرأس سيتعافى في الوقت المناسب.

وأضاف "النزيف في عين ميلر اليسرى توقف تماما تقريبا".

واستقال قوجة من رئاسة نادي أنقرة جوجو يوم الثلاثاء وقال النادي في وقت لاحق إن نائبه إسماعيل ميرت فرات سيخلفه في المنصب بناء على اختيار مجلس الإدارة.

ووقعت أعمال العنف في نهاية مباراة أنقرة جوجو على أرضه أمام ريز سبور. واقتحم قوجة الملعب ولكم ميلر بعد صافرة النهاية بعد أن سجل ريز سبور هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 97.

وقال الاتحاد التركي إن أنقرة جوجو ورئيسه ومسؤولي النادي وكل المتورطين في الاعتداء على الحكم "سيعاقبون بأشد عقوبات ممكنة".

وأدار ميلر، الحكم الدولي منذ 2017 والبالغ عمره 37 عاما، مباراة لاتسيو وسيلتيك في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في 28 نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

ويتعرض الحكام في تركيا كثيرا لانتقادات من مدربي ورؤساء الأندية بسبب قراراتهم لكن نادرا ما تستهدفهم هجمات عنيفة.

ويحتل أنقرة جوجو المركز 11 في ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة متأخرا بثلاثة مراكز عن ريز سبور الذي يملك 22 نقطة من 15 مباراة.

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