المصدر: وكالات

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ستصبح ريبيكا ويلش أول امرأة تدير مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يستضيف فولهام منافسه بيرنلي في 23 ديسمبر.

وأكدت لجنة الحكام اليوم الخميس اختيار ويلش لهذه المهمة وقالت أيضا إن سام أليسون سيصبح أول حكم أسود يدير مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ 15 عاما.

وسيدير أليسون مباراة شيفيلد يونايتد أمام لوتون تاون يوم 26 ديسمبر.

وسيصبح أليسون أول حكم أسود في الدوري الممتاز منذ اعتزال يوريا ريني في 2009. وكانت ويلش رائدة في مجال التحكيم النسائي ولعبت الشهر الماضي دور الحكم الرابع في مباراة فولهام ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز وهي أول امرأة تتولى هذا الدور.

وأدارت ويلش البالغ عمرها 40 عاما في السابق مباريات في الدرجات الأدنى وكذلك كأس الاتحاد الإنجليزي وكانت ضمن حكام كأس العالم للسيدات هذا العام.

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