الإعلان عن المرشحين لجائزة (بوشكاش) لأفضل هدف في العالم عام 2023

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، القائمة النهائية المرشحة للحصول على جائزة (بوشكاش) كأفضل هدف في العالم لعام 2023.

وكشف فيفا على موقعه الإلكتروني الرسمي ترشيح الأهداف التي أحرزها كل من الباراجواياني خوليو إنسيسو، والبرازيلي جيليرمي مادروجا، والبرتغالي نونو سانتوس، للحصول على الجائزة هذا العام.

وأوضح فيفا أنه تمت تسمية الجائزة على اسم المهاجم المجري الأسطوري فيرينك بوشكاش، المشهور بأهدافه الرائعة، مشيرا إلى أنه يتم منحها لصاحب الهدف الأكثر إثارة في كرة القدم الرجال والسيدات في الفترة ما بين 19ديسمبر 2022 إلى 20أغسطس 2023، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في حفل جوائز (ذا بيست)، الذي يقيمه فيفا بالعاصمة البريطانية لندن في 15 يناير المقبل.

وكان تم ترشيح إجمالي 11 هدفا في البداية لجائزة بوشكاش، ومن هذه القائمة المختصرة، تم اختيار المتأهلين الثلاثة النهائيين من قبل المشجعين الذين صوتوا على موقع فيفا الرسمي بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من الخبراء.

وجاء هدف خوليو إنسيسو في لقاء فريق برايتون الإنجليزي ضد مانشستر سيتي في 23 مايو الماضي، بينما تم تسجيل هدف مادروجا في لقاء نوفوريزونتينو البرازيلي ضد بوتافوجو في 27 يونيو الماضي، فيما أحرز سانتوس هدفه في لقاء سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد بوافيشتا في 12مارس 2023.

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