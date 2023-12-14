مانشستر سيتي يخوض 3 مباريات في 3 بطولات خلال 144 ساعة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيكون فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على موعد مع خوض 3 مباريات في 3 بطولات مختلفة في 3 مدن خلال أقل من 6 أيام (144 ساعة)، ما بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وبطولة كأس العالم للأندية.

ونجح السيتي في تأكيد تأهله إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، التي يحمل لقبها من الموسم الماضي، كأول مجموعته بالعلامة الكاملة (18 نقطة) في مرحلة المجموعات بالفوز على مضيفه فريق سرفينا زفيزدا الصربي 3-2 في الجولة السادسة والأخيرة، باللقاء الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب راجكو ميتيتش.

وعمد الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق، إلى الاعتماد على تشكيله معظمها من اللاعبين الشباب لمنح لاعبيه الأساسيين فرصة لالتقاط الأنفاس، حيث أجرى 9 تغييرات على التشكيلة التي خاضت المباراة الأخيرة أمام لوتون تاون في الدوري. وحافظ مانشستر سيتي على سلسلة انتصاراته في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 مباريات متتالية مؤكدا جاهزيته للدفاع عن لقبه بنجاح.

ويخوض الفريق، بعد غد السبت، مواجهة مهمة على ملعب الاتحاد أمام فريق كريستال بالاس في الجولة الـ17 للدوري، سعياً لمطارده الصدارة التي يحتلها حاليا ليفربول برصيد 37 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي. وعقب مباراة السبت، سيطير مانشستر سيتي مباشرة إلى مدينة جدة السعودية ليستهل مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، في مشاركته الأولى، بلقاء الفائز من فريقي ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني، في الدور نصف النهائي للبطولة والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وإذا فاز السيتي في هذه المباراة سيخوض في 22 ديسمبر الجاري، نهائي البطولة، او مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في حالة الخسارة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز