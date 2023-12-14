هالاند وميسي ومبابي مرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم

المصدر: وكالات

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين النرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي.

وسيتم الكشف عن هوية أفضل لاعبة في العالم خلال حفل الجوائز السنوي لفيفا في 15 يناير 2024 في لندن.

تُمنح الجائزة لأبرز اللاعبين أداءً على مستوى الرجال في الفترة من 19 ديسمبر 2022 وحتى 20 أغسطس 2023.

وجرى ترشيح 12 لاعبًا في البداية لجائزة أفضل لاعب في العالم من فئة الرجال، بعد أن تم اختيارهم من قبل لجنة من الخبراء، ومن هذه القائمة المختصرة، تم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من قبل لجنة تحكيم دولية تتألف من: مدربي المنتخبات الوطنية للرجال، وقادة المنتخبات الوطنية للرجال، وصحفيي كرة القدم التابعين للاتحادات الوطنية، والمشجعين الذين صوتوا عبر موقع فيفا الرسمي.

وبحسب الموقع الرسمي لفيفا فإن هالاند يعتبر ماكينة أهداف لا يمكن إيقافها مع مانشستر سيتي الذي أرعب المدافعين في المسابقات المحلية والأوروبية، وحقق مع فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا الثلاثية الأولى في تاريخ النادي، وذلك بحصد ألقاب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وخلال فترة الترشح للجائزة سجل هالاند 28 هدفًا في 33 مباراة على مستوى كافة البطولات ، حيث أثبت بمزيج من سرعته وقوته وقدرته على إنهاء الهجمات، أنه أقوى من أفضل المدافعين في العالم. وأصبحت عودته للتهديف مع أسلوبه الهادئ أكثر إثارة للإعجاب بالنظر إلى أن النرويجي الدولي أكمل عامه الـ23 في يوليو 2023.

وعلاوة على ألقابه مع سيتي، حصل هالاند على العديد من الجوائز الفردية، بما في ذلك الحذاء الذهبي الأوروبي والحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز، والثنائية النادرة المتمثلة في تسميته لاعب الموسم وأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغالبًا ما يُذكر أن ألف إينجي والد هالاند هو لاعب كرة قدم سابق، مثَّل النرويج ولعب على أعلى المستويات، ولكن والدته ، جري ماريتا براوت، كانت أيضًا معروفة ببراعتها في الرياضة، حيث حصلت خلال التسعينيات على ألقاب في منافسات السباعي بألعاب القوى

من جانبه، واصل مبابي تألقه الذي قاد به بلاده فرنسا لنهائي مونديال قطر 2022 قبل الخسارة على يد الأرجنتين، وذلك عبر الأهداف الحاسمة التي يسجلها لفريقه سان جيرمان على مستوى كافة البطولات.

وقاد مبابي صاحب السرعات الكبيرة، فريقه سان جيرمان لحصد لقبه الثامن بالدوري الفرنسي في آخر 11 عامًا، وذلك بفضل أهدافه الرائعة ، حيث سجل 17 هدفا في آخر 20 مباراة بالدوري، بما في ذلك تسجيل تسعة أهداف في ست مباريات.

وحصل المهاجم الموهوب على لقب أفضل لاعب في الدوري الفرنسي وأيضًا هدّاف البطولة المحلية، بعد تعافيه من خيبة أمل خسارته لنهائي كأس العالم، على الرغم من تسجيله ثلاثية في المباراة النهائية.

تجدر الإشار إلى أن مبابي تفصله أربعة أهداف عن معادلة إنجاز ميروسلاف كلوزه صاحب الرقم القياسي في عدد أهداف كأس العالم، حيث سجل اللاعب الألماني السابق 16 هدفًا في 24 مباراة، على مدار أربع نسخ من البطولة. بينما أحرز مبابي صاحب الـ24 عامًا 12 هدفًا خلال 14 مباراة في نسختي 2018 و2022.

وبالنسبة لميسي فهو مرشح قوي لجائزة أفضل لاعب في العالم حيث مازال يمتع الجماهير بمهاراته الفردية الفذة وأهدافه المذهل، رغم بلوغه السادسة والثلاثين من العمر

وحصد ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2022 بعد قيادة منتخب الأرجنتين للفوز بلقب مونديال قطر كما ساهم في تتويج سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، بجانب تصدره قائمة صانعي الأهداف في الدوري المحلي.

وفي يوليو الماضي واجه ميسي الذي سجل الآن أكثر من 100 هدف لبلاده ويُعد الهداف التاريخي في أفضل خمس دوريات أوروبية، تحديًا جديدًا حيث انتقل لفريق إنتر ميامي، ولاقت هذه الصفقة حماسًا كبيرًا، وترحيبًا حافلًا يليق بأحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر التاريخ.

ويعتبر ميسي هو اللاعب الوحيد، الذي صنع أكثر تمريرات حاسمة في خمس نسخ من بطولة كأس العالم، وأقرب منافسيه هم: بيليه، وجريجورز لاتو، ودييجو مارادونا وديفيد بيكهام، الذين صنعوا أهدافًا في ثلاث نسخ لكل منهم.

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