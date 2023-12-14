مدرب تشيلسي السابق مرشح لخلافة تين هاغ في مانشستر يونايتد

المصدر: البيان

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يفكر مسؤولو مانشستر يونايتد في كيفية إعادة البريق للشياطين الحمر، بعد تراجع النتائج هذا الموسم، وكان آخرها توديع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، تقابل السير جيم راتكليف المالك والمستثمر المقبل لمانشستر يونايتد مع مدرب تشيلسي السابق غراهام بوتر، حيث يرى بأنه سيكون المدير الفني المناسب لليونايتد حال قرر إقالة المدرب الحالي إريك تين هاغ.

وعانى اليونايتد أوروبياً بشدة هذا الموسم، بعدما جمع أقل حصيلة له من النقاط طوال تاريخ مشاركته في دور المجموعات بواقع 4 نقاط، كما تذيل الترتيب وفشل حتى في الهبوط للمشاركة في الدوري الأوروبي، كما يعاني اليونايتد أيضاً في الدوري الإنجليزي بخسارته في الجولة الماضية أمام بورنموث على ملعب أولد ترافورد بثلاثية نظيفة، وقد تتسبب أي هزيمة ثقيلة في الجولة المقبلة أمام ليفربول في الإطاحة بتين هاغ، الذي سبق وأن خسر أمام الريدز بنتيجة (0-7) الموسم الماضي.

ولم يتولى بوتر تدريب أي فريق منذ إقالته من تدريب تشيلسي في شهر أبريل الماضي، بعد تسلمه مهمة الإدارة الفنية للبلوز لأقل من موسم، ومع ذلك يبقى راتكليف من أشد المعجبين بالقدرات الفنية لمدرب سوانزي وبرايتون السابق.

ومن المنتظر أن يستحوذ راتكليف على 25% من مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل، على أن يتولى بعدها مباشرة إدارة الملفات المتعلقة بكرة القدم.

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