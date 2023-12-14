888 مليون دولار.. إنفاق مبالغ خيالية على وكلاء اللاعبين في عام واحد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنفقت أندية كرة القدم 888 مليون و100 ألف دولار أمريكي على خدمات الوكلاء على مدار عام 2023، وهو رقم قياسي بزيادة 42.5% عن عام 2022.

وبلغت المبالغ التي أنفقت على خدمات وكلاء كرة القدم أرقاماً قياسية في عام 2023، بإجمالي 888 مليون و100 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 623 مليون و200 ألف دولار العام الماضي، بحسب التقرير الصادر عن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويمثل هذا المبلغ زيادة قدرها 42.5% مقارنة بعام 2022، كما يتخطى بأكثر من 30% الرقم القياسي السابق الذي سُجّل في عام 2019 وبلغ 654 مليون و700 ألف دولار.

ووظّفت الأندية الأوروبية 86.6%، من الوكلاء الذين أتموا صفقات شراء لأنديتهم 82.6% من الوكلاء الذين أتموا صفقات بيع لها.

وأنفقت الأندية الإنجليزية الحصة الأكبر من هذه المبالغ، بواقع 280 مليون دولار أمريكي، فيما لم تستثمر السعودية في وكلاء لإتمام صفقات البيع لأنديتها، ولكنها احتلت المرتبة الثانية من حيث الإنفاق على الوكلاء الموظفين في الأندية التي أتمت صفقات شراء بمجموع 86 مليون دولار أمريكي.

وكانت الحصة الأكبر من صفقات البيع بمساعدة الوكلاء من نصيب جمهورية كوريا، بنسبة وصلت إلى 31.6%، كذلك بلغ عدد صفقات الانتقال الدولية بمساعدة وكلاء اللاعبين مستوى قياسياً خلال عام 2023، وصل إلى 3353 انتقالاً، أي ما يساوي 15.4% من مجموع الانتقالات، بزيادة 8.4 % عن عام 2022.

وللمرة الأولى في التاريخ، أنفقت أندية كرة القدم الاحترافية للسيدات أكثر من مليون دولار أميركي على خدمات الوكلاء بمجموع وصل إلى ما يقارب مليون و400 ألف دولار أمريكي، وكان لوكلاء الأندية دور في 125 عملية انتقال وهو رقم قياسي أيضاً، بزيادة 20% عن عام 2022.

وفي سياق متصل، فتح باب التسجيل للحصول على رخصة للعمل كوكيل كرة قدم بموجب لوائح وكلاء كرة القدم في 9 يناير 2023، وأصبح بإمكان الجميع التقدم للحصول على هذه الرخصة.

وكشف التقرير أنه في الفترة بين 1 يناير و30 نوفمبر، تلقّى فيفا 19973 طلباً للحصول على الترخيص، ومن ضمن هذا العدد الكبير، خضع 9207 منهم للامتحان مرة أو مرتين، وعُقد الامتحان الأول في 16 أبريل 2023 في قاعات اختبار 138 اتحاداً وطنياً عضواً في فيفا، والامتحان الثاني في 20 سبتمبر في قاعات اختبار بـ 157 اتحاداً وطنياً، ومن أصل 9207 شخصاً تقدموا للامتحان، نجح 32.6%

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز