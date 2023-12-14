بعد أول أهدافه.. نجم باريس الصاعد يتفوق على بنزيما ومبابي (فيديو)

المصدر: البيان

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عاش وارن زاير إيمري نجم باريس سان جيرمان الواعد، ليلة تاريخية في مواجهة بوروسيا دورتموند، مساء الأربعاء، في ختام منافسات المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل إيمري هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا، ليمنح فريقه التعادل بنتيجة 1/1 في الدقيقة 56، بعد تقدم بوروسيا دورتموند بهدف كريم أديمي في الدقيقة 51.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن زاير إيمري بات أصغر لاعب فرنسي يهز الشباك في دوري أبطال أوروبا، متفوقاً على كريم بنزيما وكيليان مبابي.

وأشارت شبكة "أوبتا" إلى أن زاير إيمري هز شباك بوروسيا دورتموند بعمر 17 عامًا و280 يوماً، ويليه بنزيما بتسجيل هدف مع أولمبيك ليون في 2005 بعمر 17 عامًا و352 يوماً، أما مبابي سجل هدفاً مع فريقه السابق موناكو عام 2017 في دوري أبطال أوروبا بعمر 18 عامًا و63 يومًا.

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