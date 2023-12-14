الضربة الثانية.. مفاجأة غير سارة من مبابي لريال مدريد

المصدر: البيان

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فجر برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، مفاجأة كبيرة، بشأن النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي طالما ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، في ظل اقتراب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وكان مبابي سبق ورفض في بداية الموسم الجاري مناقشة فكرة التجديد مع باريس، وتفعيل البند الموجود في عقده بالتمديد لمدة موسم إضافي، إلا إنه أقدم على خطوة مفاجئة، قد تشكل صدمة جديدة لريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الصدمة الأولى التي يعود توقيتها إلى صيف 2022، عندما كان قريباً من الانتقال إلى صفوف الميرنغي في صفقة انتقال حر، إلا إنه فاجئ الجميع في النهاية وجدد عقد مع فريقه الفرنسي.

وأكد "التشيرينغيتو"، أن هذه المفاجأة من شأنها أن تفسد صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد للمرة الثانية، بعدما منح الميرنغي فرصة جديدة للاعب، للانتقال إلى صفوفه يناير المقبل، أو عقب نهاية الموسم الجاري.

وأشار البرنامج، إلى أن مبابي يستعد لسماع عرض التجديد المقدم من ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، وتشير تلك الخطوة إلى أن مبابي لم يحسم موقفه بالانتقال إلى ريال مدريد بعد، كما تردد طوال الفترات الماضية.

ومن الممكن أن يستمر مبابي مع باريس إذا أبدى إعجابه بالعرض المالي المقدم من العملاق الباريسي، ليصبح الأمر بمثابة صدمة جديدة لمسؤولي ريال مدريد وجماهيره من قبل اللاعب الشاب.

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