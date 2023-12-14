يحدث لأول مرة.. المركز الثالث أوروبياً يكتب حدثاً تاريخياً لميلان

المصدر: البيان

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حصد نادي ميلان، المركز الثالث بالمجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد 1/2، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في ختام مرحلة المجموعات.



وفشل ميلان في التأهل إلى دور الـ 16 من دوري الأبطال، وانتقل للعب ببطولة الدوري الأوروبي، وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإنه للمرة الأولى في التاريخ يهبط ميلان من دوري الأبطال للعب بالدوري الأوروبي، وذلك بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته بالتشامبيونزليغ.



وفي شأن متصل بميلان، أكدت "أوبتا" إن الأمريكي كريستيان بوليسيتش لاعب ميلان، بات ثالث أكثر لاعب من أمريكا الوسطى والشمالية يتمكن من التسجيل ببطولة دوري الأبطال، بعدما وصل إلى هدفه الثامن أمام نيوكاسل.



ويأتي قبل بوليسيتش، كلن من المكسيكي خافيير تشيشاريتو بـ 14 هدفاً، ثم داويت يورك من ترينيداد وتوباغو برصيد 11 هدفاً.

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