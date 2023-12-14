بيلينغهام يخلف رونالدو وبنزيما في مهمة خاصة مع ريال مدريد

المصدر: البيان

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أصبح الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، مكلفاً بمهمة خاصة مع ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد يعاني من أزمة على مستوى منفذي ركلات الجزاء هذا الموسم، مشيرة إلى أن لاعبي الميرنغي أخطأوا 3 مرات من نقطة الجزاء ضد سيلتا فيغو وأوساسونا ويونيون برلين، رغم وجود 3 منفذين مختلفين، هم رودريغو غوس، وخوسيلو، ولوكا مودريتش.

وأوضحت الصحيفة أن فينيسيوس جونيور، سبق وأهدر ركلة جزاء في كلاسيكو الصيف بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفة أن ما حدث هذا الموسم يؤكد أن ركلات الجزاء أصبحت مشكلة لريال مدريد عقب رحيل كريستيانو رونالدو، وراموس، وبنزيما.

وتابعت الصحفية، إنه نظرًا للفاعلية التي يظهرها بيلينغهام، تتجه الأنظار إليه ليكون المسدد الأول لركلات الجزاء في ريال مدريد، رغم أنه خلال مسيرته مع دورتموند سدد ركلتي جزاء فقط، ونجح في تنفيذهما.

ومع ريال مدريد، سجل رونالدو 79 هدفاً من ركلة جزاء من أصل 92، بنسبة نجاح 85%، بينما سجل راموس 22 هدفاً من 23 ركلة، بنسبة نجاح 95%، وأحرز بنزيما 32 هدفاً من 37 ركلة، بنسبة نجاح 86%.

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