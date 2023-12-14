بنزيما عن مواجهة الأهلي: جاهزون للقتال

المصدر: البيان

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أكد الفرنسي كريم بنزيما نجم اتحاد جدة السعودي، أن مباراة الأهلي المصري، ستكون صعبة، مشيراً إلى أن فريقه جاهز للقتال حتى النهاية.

ويلتقي اتحاد جدة مع الأهلي، غداً الجمعة، بربع نهائي كأس العالم للأندية، في تمام العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت السعودية.

وقال بنزيما في تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "صارت الأمور على ما يرام أمام أوكلاند سيتي، فزنا وسجلنا 3 أهداف وتأهلنا إلى ربع نهائي المونديال، ولم نستقبل أي هدف".

وأضاف: "من المهم أن نبدأ بشكل جيد في مونديال الأندية، نحن سعداء بالفوز، الأمر لا يتعلق بالتأهل للنهائي من مباراة واحدة، بل يجب أن نخوض مواجهة أخرى، ونعتبر جميع لقاءات كأس العالم للأندية مثل النهائي".

وأكمل: "سعداء بالنتيجة أمام أوكلاند، وبالنسبة للمواجهة المقبلة أمام الأهلي المصري سنرى ما سيحدث فيها، ستكون صعبة، فالفرق كلها ترغب في الفوز بالبطولة، ولكننا جاهزون للقتال حتى النهاية".

وأتم بنزيما، قائلاً: "الجماهير الاتحادية كانت مذهلة، نعلم مسبقاً بشغفها، وسعداء بامتلاك هذا الجمهور، هم يحفزوننا وهذا شيء جيد، وجاهزون للقادم، أصبحنا أفضل من السابق، والاتحاد فريق جيد ونريد أن نظهر بالثقة بكل مباراة، وهذا ما قمنا به ضد أوكلاند".

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