رغم التأهل الأوروبي.. مبابي ينفجر في وجه إنريكي

المصدر: البيان

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انفجر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في وجه لويس إنريكي مدرب الفريق، رغم التأهل إلى دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند 1/1.

وبحسب شبكة "RMC" سبورت، فإن مبابي لم يكن راضياً عن سيناريو تأهل باريس بعد ضياع المركز الأول، وأضافت أن كيليان بدا معترضاً على التحفظ الدفاعي لإنريكي في الدقائق الأخيرة للحفاظ على التعادل، في ظل تقدم ميلان على نيوكاسل 1/2 في المباراة الأخرى.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن قرار إنريكي لم يعجب مبابي، الذي أراد أكثر الاندفاع هجومياً لتحقيق الفوز وانتزاع الصدارة، ونشرت مقطع فيديو لمبابي وهو يتحدث مع إنريكي، وتبدو على اللاعب الفرنسي علامات الانزعاج والغضب وعدم الرضا.

وتأهل البي أس جي وصيفاً عن المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط متفوقاً بفارق المواجهات عن ميلان، بينما تذيل نيوكاسل الترتيب برصيد 5 نقاط، واحتفظ دورتموند بالصدارة برصيد 11 نقطة.

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