برشلونة مُطالب بترشيد استهلاك المياه بسبب الجفاف

المصدر: برشلونة - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

لوّح مجلس كاتالونيا العام، بحظر الاستحمام في الصالات والمراكز الرياضية، بما فيها ملعب لويس كومبانيس مونتجويك، ومركز التدريبات «سيوتات اسبورتيفا جوان غامبر»، اللذان يستخدمهما نادي برشلونة الإسباني، كإجراء تقشفي بسبب الجفاف، بحسب ما قال مستشار العمل المناخي في حكومة كاتالونيا. وسيبدأ العمل بالإجراء بدايةً من يناير المقبل، بعد إعلان الحكومة الكاتالونية الانتقال إلى «مرحلة ما قبل الطوارئ» الأسبوع المقبل، في ظل الجفاف الذي يعاني منه الإقليم.

وسيتعيّن على برشلونة «تعويض» تكلفة المياه التي تُستخدم في ريّ العشب في الملعب والمركز التدريبي، أو «الاستحمام في المنزل»، بحسب ما قال مستشار العمل المناخي دافيد ماسكورت.

وحذّر ماسكورت من استمرار فريق برشلونة «باستهلاك المياه بنفس المستويات الحالية»، ما يفرض عليه «التعويض».

ويحتضن برشلونة مبارياته على ملعب لويس كومبانيس مونتجويك خلال موسم 2023 - 2024، بدلاً من ملعبه التاريخيّ كامب نو، بسبب أعمال تطوير في النادي، وزيادة سعة الملعب بـ 11 ألف مقعد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز